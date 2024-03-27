Мінімальна пенсія: скільки зараз отримують українці

Деякі українські пенсіонери отримують мінімальні пенсійні виплати. Цього року весняна індексація була сформована таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії.

Який розмір мінімальної пенсії

Мінімальна пенсія в Україні привʼязана до прожиткового мінімуму. Річ у тім, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить – 2 361 гривню. І якщо раніше мінімальна виплата (соціальна пенсія) для пенсіонерів становила 2 093 гривні, то з січня вона відповідно збільшилась до 2 361 гривні.

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Проте, в процесі весняної індексації пенсій в Україні було здійсненно також підвищення найнижчих виплат. В результаті, мінімальна пенсія була збільшена до 2 725 гривень.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.

Як ще змінились мінімальні виплати пенсіонерам

Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу.

З 1 березня встановлено мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":