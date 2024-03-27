Мінімальна пенсія: скільки зараз отримують українці

27 березня 2024, 12:48
Читать новость на русском

Джерело:

ПФУ

Деякі українські пенсіонери отримують мінімальні пенсійні виплати. Цього року весняна індексація була сформована таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії.

Який розмір мінімальної пенсії

Мінімальна пенсія в Україні привʼязана до прожиткового мінімуму. Річ у тім, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить – 2 361 гривню. І якщо раніше мінімальна виплата (соціальна пенсія) для пенсіонерів становила 2 093 гривні, то з січня вона відповідно збільшилась до 2 361 гривні.

Читайте також: Без паніки: чому можуть перестати нараховувати пенсію

Проте, в процесі весняної індексації пенсій в Україні було здійсненно також підвищення найнижчих виплат. В результаті, мінімальна пенсія була збільшена до 2 725 гривень.

 

Оксана Жолнович

Міністр соціальної політики України

У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.
Зауважте! Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу.

Як ще змінились мінімальні виплати пенсіонерам

З 1 березня встановлено мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

  • які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 370 гривень;
  • віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу – 2 980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
  • іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу) – 2 725  гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).
 
Автор: Катерина Добровольська