Долар перетнув межу у понад 39 гривень: на скільки різко подорожчала валюта

Американська валюта на початку тижня різко почала дорожчати. Таким чином, купити валюту в банках та на чорному ринку тепер доведеться за понад 39 гривень. Євро ж повільно тягнеться до позначки у 43 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 19 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,70 гривні (+20 копійок проти 16 березня), а продаж – 39,20 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,04 гривні (+22 копійки), а продаж – 39,16 гривні (+23 копійки).

(+22 копійки), а продаж – (+23 копійки). Євро купують за 42,65 гривні (+15 копійок), а продають за 42,85 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,78 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,25 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продаж – (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,55 гривні (+3 копійки), а продаж – 42,99 гривні (+9 копійок).

Ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у своєму коментарі 24 Каналу розповіла, що ріст курсу на міжбанку минулого тижня викликав майже миттєву реакцію банків щодо підвищення вартості долара при купівлі безготівковими каналами.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ситуативно вартість готівкового долара навіть зростала до 39,0 гривень за долар, хоча в середньому курс не перевищував рівня 38,9 гривні за долар.

Втім курсові коливання суттєвого посилення попиту на валюту з боку населення не викликали. За словами Золотько, цього не варто очікувати й цього тижня. Відтак, у третю декаду місяця зазвичай попит залишається помірним.

За прогнозом банкірки, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар.

Ключовим орієнтиром для готівкового ринку будуть котирування на ВРУ. В цьому ж сегменті останнім часом спостерігається доволі суттєва волатильність: ринок жваво реагує на зміни обсягів попиту та пропозиції,

– додає Золотько.

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