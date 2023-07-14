Близький до 37 гривень: де курс долар найсуттєвіше зріс

Долар повільно тягнеться при купівлі вгору. В обмінниках валюта становить 36,9 гривні, в банках – 36,75 гривні, а на чорному ринку вже 37,1 гривні. Цікаво, що євро теж перевалило за 41 гривню.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (-5 копійок проти 13 липня), а продаж – 37,35 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,75 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (без змін), а продаж – 37,27 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,82 гривні (+2 копійки), а продаж – 41,80 гривні (+26 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (-3 копійки), а продаж – 37,19 гривні (-1 копійка).

(-3 копійки), а продаж – (-1 копійка). Євро купують по 41,15 гривні (+21 копійка), а продають за 41,35 гривні (+15 копійок).

Курс наступного тижня: прогноз експерта

Під час розмови з 24 Каналом Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, прогнозує, що наступного тижня суттєвих змін щодо долара на ринку не очікується.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Коливання долара будуть в допустимих межах – до 37,7 гривні. Готівковий курс долара та євро перебуватимуть в нових межах допустимих коливань – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро.

Співрозмовник додає, що крім цього, різниця між покупкою та продажем (спред) збережеться на рівні 0,15 – 0,25 гривні, а поточні курсові коливання знизяться до 0,1 – 0,3 гривні.

За всіма ознаками наступний тиждень "цементуватиме" тренд наближення готівкового курсу до рівня офіційного, принаймні очікується, що міжкурсова різниця скоротиться до 0,5 – 1,5%.