Здорожчання долара триває: який офіційний курс на сьогодні
Нацбанк знову встановив курс долара на вищій ціновій позначці, ніж вчора. Не відстає від американської валюти і євро, яке подорожчало на 10 копійок.
Офіційний курс 6 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,39 гривні за долар. Вартість долара виросла на 8 копійок проти 5 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,64 гривні, що на 10 копійок більше ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 7 березня:
- долар – 38,26 гривні,
- євро – 41,59 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 6 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,20 гривні, а продаж – 38,70 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,18 гривні, а продаж – 38,66 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, а продаж – 38,60 гривні.
До кінця цього року долар стрімко зросте
Про те, що долар може перетнути позначку у понад 40 гривень повідомив економічний експерт Денис Безлюдько. Такий прогноз озвучили в Кабміні.Зверніть увагу! Такий рівень девальвації гривні можливий лише за песимістичного прогнозу.
Водночас сам експерт каже, що до кінця року очікує краще ситуацію з курсом гривні.
У Кабміні очікують близько 41 гривні на кінець року. Але вони завжди помиляються на гірший бік – у них робота бути песимістами й готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від торішнього,
– зауважив Денис Безлюдько.
- Ймовірно, до кінця року курс становитиме 40 гривень, каже економічний експерт. Водночас ціна може відкотитися також у бік зменшення.
- А середньорічний курс долара, прогнозує він, за підсумками 2024 року становитиме – 37,50 гривень.