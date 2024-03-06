Здорожчання долара триває: який офіційний курс на сьогодні

Нацбанк знову встановив курс долара на вищій ціновій позначці, ніж вчора. Не відстає від американської валюти і євро, яке подорожчало на 10 копійок.

Офіційний курс 6 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,39 гривні за долар. Вартість долара виросла на 8 копійок проти 5 березня.

Читайте також У яких банках українці зберігають свої заощадження

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,64 гривні, що на 10 копійок більше ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 7 березня:

долар – 38,26 гривні,

євро – 41,59 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 6 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,20 гривні, а продаж – 38,70 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,18 гривні , а продаж – 38,66 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,50 гривні, а продаж – 38,60 гривні.

До кінця цього року долар стрімко зросте

Про те, що долар може перетнути позначку у понад 40 гривень повідомив економічний експерт Денис Безлюдько. Такий прогноз озвучили в Кабміні.

Такий рівень девальвації гривні можливий лише за песимістичного прогнозу.

Водночас сам експерт каже, що до кінця року очікує краще ситуацію з курсом гривні.

У Кабміні очікують близько 41 гривні на кінець року. Але вони завжди помиляються на гірший бік – у них робота бути песимістами й готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від торішнього,

– зауважив Денис Безлюдько.

Ймовірно, до кінця року курс становитиме 40 гривень, каже економічний експерт. Водночас ціна може відкотитися також у бік зменшення.

А середньорічний курс долара, прогнозує він, за підсумками 2024 року становитиме – 37,50 гривень.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини зКриптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.