Зірки серед грошей: які валюти найпопулярніші у світі

21 липня 2024, 10:24
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Існують рейтинги найдорожчих та найдешевших валют світу, проте є ще одна статистика. Деякі валюти мають особливу популярність у більшості країн на планеті.

Яка валюта найпопулярніша в Європі

Найпопулярнішою у світі валютою, очікувано, є долар. Сьогодні його офіційний курс складає 41,42 гривні.

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На другому місці перебуває євро з курсом 45,26 гривні, за даними НБУ. А трійку лідерів закриває японська єна яку за гривню можна купити 3,78 штуки.

Далі найпопулярніші валюти такі:

  • британський фунт – 53,76 гривні;
  • швейцарський франк – 46,85 гривні;
  • канадський долар – 30,35 гривні;
  • австралійський долар – 27,86 гривні;
  • китайський юань – 5,73 гривні;
  • шведська крона – 3,90 гривні;
  • новозеландський долар – 25,08 гривні.

Автор: Тетяна Стельмах