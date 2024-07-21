Какая валюта самая популярная в Европе

Самой популярной в мире валютой, ожидаемо, является доллар. Сегодня его официальный курс составляет составляет 41,42 гривны.

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На втором месте находится евро с курсом 45,26 гривны, по данным НБУ. А тройку лидеров закрывает японская иена которую за гривну можно купить 3,78 штуки.

Далее самые популярные валюты следующие: