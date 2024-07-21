Яка валюта найпопулярніша в Європі
Найпопулярнішою у світі валютою, очікувано, є долар. Сьогодні його офіційний курс складає 41,42 гривні.
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На другому місці перебуває євро з курсом 45,26 гривні, за даними НБУ. А трійку лідерів закриває японська єна яку за гривню можна купити 3,78 штуки.
Далі найпопулярніші валюти такі:
- британський фунт – 53,76 гривні;
- швейцарський франк – 46,85 гривні;
- канадський долар – 30,35 гривні;
- австралійський долар – 27,86 гривні;
- китайський юань – 5,73 гривні;
- шведська крона – 3,90 гривні;
- новозеландський долар – 25,08 гривні.