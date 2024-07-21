Яка валюта найпопулярніша в Європі

Найпопулярнішою у світі валютою, очікувано, є долар. Сьогодні його офіційний курс складає 41,42 гривні.

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На другому місці перебуває євро з курсом 45,26 гривні, за даними НБУ. А трійку лідерів закриває японська єна яку за гривню можна купити 3,78 штуки.

Далі найпопулярніші валюти такі: