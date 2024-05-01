Десь курс вищий, десь нижчий: де варто купляти долари та євро

За останній місяць вартість долара на готівковому ринку демонструє різносторонню динаміку. Ціна то росла, то опускалася. Євро також демонструвало коливання.

Журналісти 24 Каналу порівняли актуальний курс в обмінниках, банках та на чорному ринку.

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Скільки коштує долар

Курс валют у банках

Купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні. Це станом на ранок 1 травня, за даними Мінфіну. Водночас продаж – на рівні 39,90 гривні. Щодо курсу євро, то купівля валюти здійснюється за 42,30 гривні, а продаж – за 42,90 гривні.

Курс в обмінниках

Купують обмінники долар в середньому за 39,25 гривні, а продають на тому ж рівні, що й у банках – 39,90 гривні, за даними finance.ua. Євро ж обмінники купують за 42,25 гривні, а продають – за 42,95 гривні.

Курс на чорному ринку

Суттєво відрізняється курс долара від курсу в банках та обмінниках на чорному ринку, де купівля в середньому на рівні 39,75 гривні, а продаж – 39,85 гривні. Курс євро становить: купівля – за 42,73 гривні, продаж – 42,90 гривні.

Відповідно до даних, на сьогодні обміняти валюту вигідніше на чорному ринку – проти 39,40 та 39,25 гривні в банках та обмінниках, курс обмінну на чорному ринку становить 39,75 гривні за валюту. Втім варто пам'ятати, що на чорному ринку вас можуть ошукати, підсунувши фальшиві купюри, тому варто обережно ставитися до цього.

Цікаво, що раніше банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що купівлю валюти краще здійснювати в комерційних банках.

У них курс купівлі-продажу є досить збалансованим і без надмірного спреду,

– каже він.

Скільки доларів можна купити за один раз

З 1 грудня 2023 року скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Таким чином українці можуть без лімітів придбати долари та євро в касі банку.

Це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі відділення.

Водночас щодо зняття готівки з рахунку встановлені обмеження – за один день в касах банку дозволено максимум 100 тисяч гривень з одного рахунку. А от в банкоматах та POS-терміналах – не більше 50 тисяч гривень в день.