23 серпня, 19:05
Тилові частини ЗСУ: скільки в них будуть платити військовим

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Україна планує підвищити зарплати військовим до стандартів НАТО, де мінімальне забезпечення сягає 2 300 євро на місяць.
  • Нові зарплати для військових: рядові – до 50 000 грн, сержанти – від 70 000 грн, молодші офіцери – 75-80 тисяч грн.

Зарплати українських військових планують підняти до стандартів армій НАТО. Навіть рядові у тилових підрозділах можуть отримувати до 50 тисяч гривень на місяць.

Чи готують підвищення заробітних плат військовим?

В Україні готуються суттєво підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, про це повідомив народний депутат України Руслан Горбенко, повідомляє 24 Канал.

За його словами, кінцева мета це довести рівень зарплат у ЗСУ до стандартів НАТО, де мінімальне забезпечення військових сягає близько 2 300 євро на місяць.

Якщо говорити про гідний рівень зарплати, про що неодноразово наголошував президент, то кінцева мета – це стандарти НАТО. Для прикладу, у країнах Альянсу мінімальне грошове забезпечення військових становить близько 2 300 євро на місяць,
– заявив Горбенко.

Першочергово підвищення стосуватиметься військових у тилових підрозділах, які сьогодні отримують лише посадовий оклад без додаткових надбавок.

Якими будуть нові зарплати для військових?

Згідно з озвученим планом, новий рівень зарплат у Збройних силах України може виглядати так:

  • рядові – до 50 000 гривень на місяць;
  • сержантський склад – від 70 000 гривень і вище;
  • молодші офіцери – 75 – 80 тисяч гривень.

Таким чином, Україна поступово наближає систему грошового забезпечення своїх військовослужбовців до європейських та натівських стандартів, роблячи службу у війську більш конкурентною та престижною.

Що відомо про зарплати військових?

  • Українські військові сьогодні мають чітку систему грошового забезпечення. Їхній дохід складається з посадового окладу, доплати за звання, надбавки за вислугу років та одноразових виплат за контракт.
  • Додатково нараховуються винагороди за виконання бойових завдань.
  • Окремі бонуси передбачені за знищення ворожої техніки: від бойових літаків до кораблів. Водночас держава гарантує соціальну підтримку та допомогу пораненим захисникам.