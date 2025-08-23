Зарплати українських військових планують підняти до стандартів армій НАТО. Навіть рядові у тилових підрозділах можуть отримувати до 50 тисяч гривень на місяць.

Чи готують підвищення заробітних плат військовим?

В Україні готуються суттєво підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, про це повідомив народний депутат України Руслан Горбенко, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Понад 3 тисячі до Дня Незалежності: кому та скільки виплатять допомоги у серпні

За його словами, кінцева мета це довести рівень зарплат у ЗСУ до стандартів НАТО, де мінімальне забезпечення військових сягає близько 2 300 євро на місяць.

Якщо говорити про гідний рівень зарплати, про що неодноразово наголошував президент, то кінцева мета – це стандарти НАТО. Для прикладу, у країнах Альянсу мінімальне грошове забезпечення військових становить близько 2 300 євро на місяць,

– заявив Горбенко.

Першочергово підвищення стосуватиметься військових у тилових підрозділах, які сьогодні отримують лише посадовий оклад без додаткових надбавок.

Якими будуть нові зарплати для військових?

Згідно з озвученим планом, новий рівень зарплат у Збройних силах України може виглядати так:

рядові – до 50 000 гривень на місяць;

сержантський склад – від 70 000 гривень і вище;

молодші офіцери – 75 – 80 тисяч гривень.

Таким чином, Україна поступово наближає систему грошового забезпечення своїх військовослужбовців до європейських та натівських стандартів, роблячи службу у війську більш конкурентною та престижною.

Що відомо про зарплати військових?