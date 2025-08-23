Тилові частини ЗСУ: скільки в них будуть платити військовим
- Україна планує підвищити зарплати військовим до стандартів НАТО, де мінімальне забезпечення сягає 2 300 євро на місяць.
- Нові зарплати для військових: рядові – до 50 000 грн, сержанти – від 70 000 грн, молодші офіцери – 75-80 тисяч грн.
Зарплати українських військових планують підняти до стандартів армій НАТО. Навіть рядові у тилових підрозділах можуть отримувати до 50 тисяч гривень на місяць.
Чи готують підвищення заробітних плат військовим?
В Україні готуються суттєво підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, про це повідомив народний депутат України Руслан Горбенко, повідомляє 24 Канал.
За його словами, кінцева мета це довести рівень зарплат у ЗСУ до стандартів НАТО, де мінімальне забезпечення військових сягає близько 2 300 євро на місяць.
Якщо говорити про гідний рівень зарплати, про що неодноразово наголошував президент, то кінцева мета – це стандарти НАТО. Для прикладу, у країнах Альянсу мінімальне грошове забезпечення військових становить близько 2 300 євро на місяць,
– заявив Горбенко.
Першочергово підвищення стосуватиметься військових у тилових підрозділах, які сьогодні отримують лише посадовий оклад без додаткових надбавок.
Якими будуть нові зарплати для військових?
Згідно з озвученим планом, новий рівень зарплат у Збройних силах України може виглядати так:
- рядові – до 50 000 гривень на місяць;
- сержантський склад – від 70 000 гривень і вище;
- молодші офіцери – 75 – 80 тисяч гривень.
Таким чином, Україна поступово наближає систему грошового забезпечення своїх військовослужбовців до європейських та натівських стандартів, роблячи службу у війську більш конкурентною та престижною.
Що відомо про зарплати військових?
- Українські військові сьогодні мають чітку систему грошового забезпечення. Їхній дохід складається з посадового окладу, доплати за звання, надбавки за вислугу років та одноразових виплат за контракт.
- Додатково нараховуються винагороди за виконання бойових завдань.
- Окремі бонуси передбачені за знищення ворожої техніки: від бойових літаків до кораблів. Водночас держава гарантує соціальну підтримку та допомогу пораненим захисникам.