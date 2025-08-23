Тыловые части ВСУ: сколько в них будут платить военным
- Украина планирует повысить зарплаты военным военным до стандартов НАТО, где минимальное обеспечение достигает 2 300 евро в месяц.
- Новые зарплаты для военных: рядовые – до 50 000 грн, сержанты – от 70 000 грн, младшие офицеры – 75-80 тысяч грн.
Зарплаты украинских военных планируют поднять до стандартов армий НАТО. Даже рядовые в тыловых подразделениях могут получать до 50 тысяч гривен в месяц.
Готовят ли повышение заработных плат военным?
В Украине готовятся существенно повысить денежное обеспечение военнослужащих, об этом сообщил народный депутат Украины Руслан Горбенко, сообщает 24 Канал.
По его словам, конечная цель – довести уровень зарплат в ВСУ до стандартов НАТО, где минимальное обеспечение военных достигает около 2 300 евро в месяц.
Если говорить о достойном уровне зарплаты, о чем неоднократно подчеркивал президент, то конечная цель – это стандарты НАТО. Для примера, в странах Альянса минимальное денежное обеспечение военных составляет около 2 300 евро в месяц,
– заявил Горбенко.
В первую очередь повышение будет касаться военных в тыловых подразделениях, которые сегодня получают только должностной оклад без дополнительных надбавок.
Какими будут новые зарплаты для военных?
Согласно озвученному плану, новый уровень зарплат в Вооруженных Силах Украины может выглядеть так:
- рядовые – до 50 000 гривен в месяц;
- сержантский состав – от 70 000 гривен и выше;
- младшие офицеры – 75 – 80 тысяч гривен.
Таким образом, Украина постепенно приближает систему денежного обеспечения своих военнослужащих к европейским и натовским стандартам, делая службу в армии более конкурентной и престижной.
Что известно о зарплатах военных?
- Украинские военные сегодня имеют четкую систему денежного обеспечения. Их доход состоит из должностного оклада, доплаты за звание, надбавки за выслугу лет и единовременных выплат за контракт.
- Дополнительно начисляются вознаграждения за выполнение боевых задач.
- Отдельные бонусы предусмотрены за уничтожение вражеской техники: от боевых самолетов до кораблей. В то же время государство гарантирует социальную поддержку и помощь раненым защитникам.