Зарплата вчителів у 2024 році: чи змінився розмір виплат

18 жовтня 2024, 12:00
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Автор: Тетяна Стельмах

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Факти

У 2024 році для вчителів обіцяли підняти розмір зарплати. Дійсно на початку року виплати освітян зросли.

Що впливає на зарплату вчителів

Вчителі отримують базову ставку та надбавки. На основні виплати впливають:

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  • Надбавки за стаж роботи – вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих;
  • Престижність праці – від 5% до 30%;
  • Класне керівництво, перевірка учнівських робіт;
  • Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.

У МОН повідомили, що уряду вдалося закласти в проєкт бюджету такий же розмір освітньої субвенції, що й у 2024 році. Це сталося попри:

  • попри повномасштабну війну;
  • значні видатки на оборону;
  • зменшення учнів у школах.

Наразі зарплати вчителів оплачуються з надходжень від міжнародних партнерів. Нині проєкт державного бюджету на 2025 рік перебуває в процесі опрацювання у Верховній Раді.

Нагадаємо! З 1 січня всім педагогам підвищили зарплату на 10,4%.

Яка зарплата у вчителів

  • для молодого вчителя без категорії та стажу — 10 789 гривень;
  • для вчителя другої категорії — 13 311 гривень;
  • для вчителя першої категорії — 14 255 гривень;
  • для вчителя вищої категорії — 15 196 гривень.