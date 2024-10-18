Зарплата вчителів у 2024 році: чи змінився розмір виплат

У 2024 році для вчителів обіцяли підняти розмір зарплати. Дійсно на початку року виплати освітян зросли.

Що впливає на зарплату вчителів

Вчителі отримують базову ставку та надбавки. На основні виплати впливають:

Читайте також Чому виплати військовим можуть не надійти

Надбавки за стаж роботи – вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих;

Престижність праці – від 5% до 30%;

Класне керівництво, перевірка учнівських робіт;

Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.

У МОН повідомили, що уряду вдалося закласти в проєкт бюджету такий же розмір освітньої субвенції, що й у 2024 році. Це сталося попри:

попри повномасштабну війну;

значні видатки на оборону;

зменшення учнів у школах.

Наразі зарплати вчителів оплачуються з надходжень від міжнародних партнерів. Нині проєкт державного бюджету на 2025 рік перебуває в процесі опрацювання у Верховній Раді.

Нагадаємо! З 1 січня всім педагогам підвищили зарплату на 10,4%.

Яка зарплата у вчителів