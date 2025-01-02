Україна отримала 2,5 мільярда гривень російських активів: що відомо
2 січня 2025, 14:07Читать новость на русском
Україна змогла стягнути більш як 2 мільярди гривень російських активів. Також Мін'юсту вдалося "забрати" деяке російське майно.
Які результати роботи Мін'юсту у 2024
Мін'юст стягнув у бюджет України близько 2,5 мільярда гривень російських активів, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство.
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Зверніть увагу! У міністерстві назвали це стягнення одним з найбільших результатів у 2024.
Подали 27 позовів про стягнення активів у дохід держави. Стягнуло понад 2,5 мільярди гривень, понад 70 об'єктів нерухомості, корпоративні права 37 компаній та майно,
– повідомляє Мін'юст.
Що ще зробив Мін'юст торік:
- створено вебпортал "Єдиний національний портал для збору фактів порушень прав людини";
- розпочато прийом заяв про пошкодження майна, смерть чи зникнення близьких, а також про внутрішнє переселення;
- задокументовано тисячі воєнних злочинів, що здійснили росіяни;
- розпочато роботу над реєстром для захисту дітей, що були депортовані.
Які результати роботи міністерства юстиції у 2024/ Facebook Мін'юсту