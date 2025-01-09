Чим довше, тим краще: які депозити приносять найбільший прибуток зараз

Як і на початку січня в сегменті гривневих депозитів чітко простежуватиметься головна тенденція – зниження цікавості громадян до ультракоротких вкладів. Це пов'язано насамперед з тим, що відсоткові ставки за такими депозитами не покриватимуть інфляції.

Що відбувається у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв у коментар 24 Каналу нагадав, що в середньому ставки за вкладами від 3 до 6 місяців становлять орієнтовно 9,5 – 10%, в той час, як інфляція саме в першому півріччі порівняно з аналогічним періодом 2024 року може скласти 11,4%, а у другому кварталі – 10%.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Важливим фактором втрати популярності таких депозитів є збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Адже сумарно вкладникам доведеться сплатити 23% від суми нарахованих відсотків, а це знижує фактичний прибуток до 7 – 8% річних.

Інакше кажучи, при розміщенні коштів на ультракоротких депозитах, громадяни вже втратять можливість повністю вберегти заощадження від інфляції.

Як зміниться ситуація у депозитному секторі:

Для банків пріоритетним залишатиметься розвиток більш тривалих в часі вкладів, адже залучені кошти вони спрямовуватимуть на розвиток власних кредитних програм. За вкладами від 1 року наразі зафіксована найбільша дохідність – в середньому 13% (а подекуди 16%).

наразі зафіксована найбільша дохідність – в середньому 13% (а подекуди 16%). Згідно з макроекономічним прогнозом, у другому півріччі 2025 року очікується гальмування інфляції в річному вимірі до 7 – 8%. Тобто, розміщуючи кошти на тривалих депозитах, клієнти матимуть змогу не лише вберегти заощадження від інфляції, а й отримати пасивний чистий прибуток у розмірі 3 – 4%.

Нагадаємо! У листопаді 2024 року в структурі нових вкладів на ультракороткі та довготривалі вклади припадало в середньому по 40%, тобто їх кількість була майже однаковою. Однак у грудні ситуація змінилась. Тривалі депозити обрали 60% нових вкладників, ультракороткі – 20%.

Як зміниться депозитний сектор у січні

Замотаєв зауважує, що навіть в умовах втраченої привабливості банки не згортатимуть свої ультракороткі депозитні програми. Тобто збережеться "вікно можливостей" для нових вкладників, що все ж таки будуть орієнтовані на вклади до 6 місяців.

Ми припускаємо, що принаймні у січні саме для таких громадян можуть діяти певні бонусні програми, що стимулюватимуть вкладників додатковим відсотком. Розмір бонусу може скласти в середньому 1 відсотковий пункт до наявних ставок,

– наголошує банкір.

Зверніть увагу! Номінальна ставка + бонус можуть збільшити дохідність ультракоротких вкладів в середньому до 11%. Однак все ж таки, навіть бонуси не перекриють інфляцію.