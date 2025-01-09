Что происходит в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарий 24 Каналу напомнил, что в среднем ставки по вкладам от 3 до 6 месяцев составляют ориентировочно 9,5 – 10%, в то время, как инфляция именно в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года может составить 11,4%, а во втором квартале – 10%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Важным фактором потери популярности таких депозитов является увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. Ведь суммарно вкладчикам придется уплатить 23% от суммы начисленных процентов, а это снижает фактическую прибыль до 7 – 8% годовых.

Иначе говоря, при размещении средств на ультракоротких депозитах, граждане уже потеряют возможность полностью уберечь сбережения от инфляции.

Как изменится ситуация в депозитном секторе:

Для банков приоритетным будет оставаться развитие более длительных во времени вкладов, ведь привлеченные средства они будут направлять на развитие собственных кредитных программ. По вкладам от 1 года пока зафиксирована наибольшая доходность – в среднем 13% (а иногда 16%).

пока зафиксирована наибольшая доходность – в среднем 13% (а иногда 16%). Согласно макроэкономическому прогнозу, во втором полугодии 2025 года ожидается торможение инфляции в годовом измерении до 7 – 8%. То есть, размещая средства на длительных депозитах, клиенты смогут не только уберечь сбережения от инфляции, но и получить пассивный чистый доход в размере 3 – 4%.

Напомним! В ноябре 2024 года в структуре новых вкладов на ультракороткие и долгосрочные вклады приходилось в среднем по 40%, то есть их количество было почти одинаковым. Однако в декабре ситуация изменилась. Длительные депозиты выбрали 60% новых вкладчиков, ультракороткие – 20%.

Как изменится депозитный сектор в январе

Замотаев отмечает, что даже в условиях утраченной привлекательности банки не будут сворачивать свои ультракороткие депозитные программы. То есть сохранится "окно возможностей" для новых вкладчиков, что все же будут ориентированы на вклады до 6 месяцев.

Мы предполагаем, что по крайней мере в январе именно для таких граждан могут действовать определенные бонусные программы, что будут стимулировать вкладчиков дополнительным процентом. Размер бонуса может составить в среднем 1 процентный пункт к имеющимся ставкам,

– отмечает банкир.

Обратите внимание! Номинальная ставка + бонус могут увеличить доходность ультракоротких вкладов в среднем до 11%. Однако все же, даже бонусы не перекроют инфляцию.