Доплата 70 тисяч гривень для військових: хто може отримати ці кошти

Цьогоріч для військових було впроваджено спеціальну надбавку – 70 тисяч гривень. Це одна з норм закону про мобілізацію в Україні.

Кому нараховується така доплата

Заступник начальника фінслужби одного з підрозділів Збройних Сил України розповів, що виплата 70 тисяч гривень нараховується за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Зверніть увагу! Йдеться про завдання, що виконуються на відстані до першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту.

Фінансист пояснює, що право на отримання 70 тисяч є тоді, коли службовець виконував спеціальні завдання протягом 30 днів звітного місяця.

Тобто, якщо до прикладу, у вересні військовий виконував відповідні види бойових завдань 20 днів, а у жовтні ще 15 днів, то саме станом на кінець жовтня такий військовий набуде право на виплату 70 000 гривень (яка, відповідно, буде виплачена у листопаді), а також за ним зберігається 5 неоплачених днів,

– пояснює фінансист.

Тобто, протягом року військовослужбовець може отримувати таку допомогу декілька разів.

Зауважте! Вказана доплата ніяк не перешкоджає нарахуванню доплати у розмірі 100 тисяч гривень за виконання спеціальних завдань.