Яка зарплатня у Зеленського та президентів інших держав

У світовому рейтингу доходів лідерів держав, президент України має порівняно невисоку зарплатню. Найбільші ж виплати отримують прем'єр-міністр Сінгапуру, президентка Швейцарії та прем'єр-міністр Австралії.

Скільки заробляє Зеленський

Зеленський оприлюднив свої декларації за 2021 та 2022 роки, в яких зазначено його доходи, майно та фінансові зобов’язання, повідомляє ТСН.

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За даними декларації, його річна зарплата становила 336 тисяч гривень, або 28 тисяч гривень на місяць, без надбавок та премій.

Зауважте! Також, згідно з деклараціями, загальні доходи Зеленського та його родини зменшилися: з майже 11 мільйонів гривень у 2021 році до приблизно 4 мільйонів гривень у 2022 році.

Згідно з декларацією за 2021 рік, загальні доходи Володимира Зеленського та його родини становили 10 мільйонів 824 507 гривень. З них 5 359 600 гривень надійшли від продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Як зазначається, основними джерелами доходів сім'ї Зеленського у 2021 році були заробітна плата, відсотки від банківських вкладів та дохід від оренди нерухомості, що загалом склало 5 464 907 гривень.

Цікаво! У порівнянні з 2020 роком, доходи родини президента у 2021 році скоротилися на майже 12 мільйонів гривень, а залишок їхніх грошових коштів на кінець 2021 року також зменшився.

Які зарплати в лідерів інших держав

Найвищу зарплату серед світових лідерів отримує прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг – понад 1,5 мільйона доларів на рік.

Це майже вдвічі більше, ніж заробляє президентка Швейцарії Віола Амгерд, яка отримує 570 тисяч доларів і посідає друге місце в цьому рейтингу.

На третьому місці прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе з річною зарплатою понад 413 тисяч доларів.

Цікаво! Президент США Джо Байден займає четверте місце з річною оплатою 400 тисяч доларів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц завершує першу десятку лідерів, отримуючи майже 294 тисячі доларів на рік.

Якщо порівнювати зарплати лідерів з рівнем ВВП на душу населення, то перші місця займають африканські країни: