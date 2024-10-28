Який розмір субсидії на газ буде цієї зими

Українці, які не мають змоги самостійно оплачувати комуналку, можуть оформити собі субсидію. Варто зауважити, що така допомога надається не всім.

Як визначається розмір субсидії

Розмір субсидії розраховується індивідуально. На цей показник впливає кількість членів домогосподарства та розмір комуналки, повідомляє Мінсоцполітики.

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Зауважте! За формулою, субсидія визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства і тоді його доходи не будуть враховуватися,

– йдеться у повідомлені Мінсоцполітики.



Приклад розрахунку субсидії / Інфографіка Мінсоцполітики

Як отримати субсидію

Зараз українцям доступна спрощена схема оформлення субсидії. Для цього особа має:

звернутись у ПФУ;

подати заяву та декларацію;

дочекатися винесення рішення про нарахування субсидії (у деяких випадках громадяни отримують відмову).

Зверніть увагу! Громадянин може звернутись у ПФУ офлайн, онлайн та надіслати документи поштою.