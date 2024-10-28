Как определяется размер субсидии
Размер субсидии рассчитывается индивидуально. На этот показатель влияет количество членов домохозяйства и размер коммуналки, сообщает Минсоцполитики.
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Отметьте! По формуле, субсидия определяется как разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размером обязательного платежа.
При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и/или задекларированы в жилом помещении. Если на день обращения за назначением субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
Пример расчета субсидии / Инфографика Минсоцполитики
Как получить субсидию
Сейчас украинцам доступна упрощенная схема оформления субсидии. Для этого лицо должно:
- обратиться в ПФУ;
- подать заявление и декларацию;
- дождаться вынесения решения о начислении субсидии (в некоторых случаях граждане получают отказ).
Обратите внимание! Гражданин может обратиться в ПФУ оффлайн, онлайн и отправить документы по почте.