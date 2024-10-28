Як визначається розмір субсидії

Розмір субсидії розраховується індивідуально. На цей показник впливає кількість членів домогосподарства та розмір комуналки, повідомляє Мінсоцполітики.

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Зауважте! За формулою, субсидія визначається як різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу.

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства і тоді його доходи не будуть враховуватися,

– йдеться у повідомлені Мінсоцполітики.



Приклад розрахунку субсидії / Інфографіка Мінсоцполітики

Як отримати субсидію

Зараз українцям доступна спрощена схема оформлення субсидії. Для цього особа має:

звернутись у ПФУ;

подати заяву та декларацію;

дочекатися винесення рішення про нарахування субсидії (у деяких випадках громадяни отримують відмову).

Зверніть увагу! Громадянин може звернутись у ПФУ офлайн, онлайн та надіслати документи поштою.