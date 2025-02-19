Сіре посвідчення: як отримати і для чого воно потрібне

Родичі загиблих військовослужбовців можуть отримати спеціальне сіре посвідчення. Цей документ надає право на певні пільги.

Що потрібно для оформлення сірого посвідчення

Сіре посвідчення оформлюється та видається органами соціального захисту населення за місцем реєстрації, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій,

– зазначає "Юридична сотня".

Для отримання цього посвідчення потрібні такі документи:

заява за встановленим зразком;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

копія свідоцтва про смерть військового (або ж повідомлення про загибель громадянина);

документ, що засвідчує безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;

постанова від штатної ВЛК;

документи, що підтверджують ступінь спорідненості заявника і загиблого.

Які пільги та знижки надаються завдяки сірому посвідченню