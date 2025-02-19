Что нужно для оформления серого удостоверения
Серое удостоверение оформляется и выдается органами социальной защиты населения по месту регистрации, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".
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Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий,
– отмечает "Юридическая сотня".
Для получения этого удостоверения нужны следующие документы:
- заявление по установленному образцу;
- паспорт и идентификационный код заявителя;
- копия свидетельства о смерти военного (или сообщение о гибели гражданина);
- документ, удостоверяющий непосредственное участие погибшего военнослужащего в боевых действиях;
- постановление от штатной ВВК;
- документы, подтверждающие степень родства заявителя и погибшего.
Какие льготы и скидки предоставляются благодаря серому удостоверению
- Бесплатное санаторно-курортное лечение.
- Бесплатное первоочередное протезирование зубов.
- Внеочередное получение жилья при необходимости в улучшении жилищных условий (в течение 2 лет с момента постановки на квартирный учет).
- Получение земельного участка, который будет использован для строительства жилья, садоводства и огородничества.
- 50% скидка на оплату жилья (квартплату).
- 50% скидка на оплату коммуналки, в том числе и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
- Бесплатные лекарства (исключительно по рецепту) и так далее.