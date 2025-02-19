Що потрібно для оформлення сірого посвідчення

Сіре посвідчення оформлюється та видається органами соціального захисту населення за місцем реєстрації, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій,
– зазначає "Юридична сотня".

Для отримання цього посвідчення потрібні такі документи:

  • заява за встановленим зразком;
  • паспорт та ідентифікаційний код заявника;
  • копія свідоцтва про смерть військового (або ж повідомлення про загибель громадянина);
  • документ, що засвідчує безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;
  • постанова від штатної ВЛК;
  • документи, що підтверджують ступінь спорідненості заявника і загиблого.

Які пільги та знижки надаються завдяки сірому посвідченню

  • Безоплатне санаторно-курортне лікування.
  • Безоплатне першочергове протезування зубів.
  • Позачергове отримання житла при потребі у покращенні житлових умов (протягом 2 років з моменту взяття на квартирний облік).
  • Отримання земельної ділянки, яка буде використана для будівництва житла, садівництва і городництва.
  • 50% знижка на оплату житла (квартплату).
  • 50% знижка на оплату комуналки, зокрема і скраплений балонний газ для побутових потреб у межах середніх норм споживання.
  • Безоплатні ліки (виключно за рецептом) і так далі.