Що потрібно для оформлення сірого посвідчення
Сіре посвідчення оформлюється та видається органами соціального захисту населення за місцем реєстрації, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій,
– зазначає "Юридична сотня".
Для отримання цього посвідчення потрібні такі документи:
- заява за встановленим зразком;
- паспорт та ідентифікаційний код заявника;
- копія свідоцтва про смерть військового (або ж повідомлення про загибель громадянина);
- документ, що засвідчує безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;
- постанова від штатної ВЛК;
- документи, що підтверджують ступінь спорідненості заявника і загиблого.
Які пільги та знижки надаються завдяки сірому посвідченню
- Безоплатне санаторно-курортне лікування.
- Безоплатне першочергове протезування зубів.
- Позачергове отримання житла при потребі у покращенні житлових умов (протягом 2 років з моменту взяття на квартирний облік).
- Отримання земельної ділянки, яка буде використана для будівництва житла, садівництва і городництва.
- 50% знижка на оплату житла (квартплату).
- 50% знижка на оплату комуналки, зокрема і скраплений балонний газ для побутових потреб у межах середніх норм споживання.
- Безоплатні ліки (виключно за рецептом) і так далі.