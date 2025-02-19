Що потрібно для оформлення сірого посвідчення

Сіре посвідчення оформлюється та видається органами соціального захисту населення за місцем реєстрації, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій,

– зазначає "Юридична сотня".

Для отримання цього посвідчення потрібні такі документи:

заява за встановленим зразком;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

копія свідоцтва про смерть військового (або ж повідомлення про загибель громадянина);

документ, що засвідчує безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;

постанова від штатної ВЛК;

документи, що підтверджують ступінь спорідненості заявника і загиблого.

Які пільги та знижки надаються завдяки сірому посвідченню