УКР РУС
27 січня 2025, 16:17
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Субсидія на оренду: хто та при яких обставинах може її отримати

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Субсидія на оренду житла надається деяким переселенцям, які відповідають певним критеріям, таким як відсутність житлової нерухомості в умовно безпечних регіонах України.
  • Подати документи на субсидію можна в ЦНАПі, ПФУ або через електронні сервіси.

Частина українців має право отримати субсидію на оренду житла. Подати документи на отримання цієї допомоги можна буде, починаючи з 29 січня.

Хто зможе отримати таку субсидію

Субсидія на оренду житла надаватиметься деяким переселенцям, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

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Оксана Жолнович

Міністерка соціальної політики України

Субсидія на оренду – важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни.

Така допомога надається ВПО, які:

  • витрачають на субсидію вагому частину від доходів;
  • хочуть орендувати житло, але не мають достатнього фінансового забезпечення;
  • виїхали з окупації або зони активних бойових дій і не мають житлової нерухомості в умовно безпечних регіонах України, при цьому їхнє житло непридатне для проживання.

Водночас субсидія надається лише якщо:

  • орендар та орендодавець не є родичами;
  • орендар не отримує виплату для ВПО;
  • орендодавець не отримує компенсацію за житло через програму "Прихисток".

Це також дозволить не лише допомогти родині фінансово, але й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необґрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав.  І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг,
– уточнила Жолнович.

Як отримати субсидію на оренду

Для того аби оформити цю субсидію, потрібно звернутись у відповідальні органи з відповідною заявою, а також такими документами:

  • договір оренди;
  • документи, що підтверджують особливі обставини.

Подати документи можна:

  • у ЦНАПі;
  • У ПФУ;
  • через портал електронних послуг ПФУ;
  • через додаток Пенсійного фонду.

Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ,
– йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Підписати заяву та договір найму може законний представник власника житла, при наявності довіреності.