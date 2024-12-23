Чи можна отримати прибуток з гривневих депозитів після збільшення податків

Попри те що інфляція залишається відчутною, гривневі вклади для фізосіб не втрачають своєї популярності. Водночас збільшений військовий збір з 1,5 до 5% може дещо змінити вектори вкладників з ультракоротких на довготривалі вклади.

Як вплинуло на гривневі депозити зростання податків

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зауважив, що після зростання податку більшість вкладників, що розміщують кошти на невеликий термін (окрім військовослужбовців та осіб, прирівняних до них) опиняться перед вагомим вибором, адже прибутковість ультракоротких депозитів зменшиться.

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Щобільше, прибутковість за ультракороткими вкладами вже може не покривати інфляційні ризики. Наразі середні ставки за такими депозитами не перевищують 9,5%. Водночас за прогнозами розмір інфляції може перетнути позначку в 11%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Натомість вклади на термін від 1 року і вище дадуть в середньому дохід у 13%, а максимальні ставки за такими вкладами можуть сягати 14 – 15% річних. Це вкрай важливо для вкладників, адже, згідно з прогнозами НБУ, у другому півріччі 2025 року інфляція сповільнить до 7%.

Замотаєв наголошує, що при вкладенні коштів на депозит на термін від 1 року українці можуть отримати пасивний прибуток в середньому 3 – 4%.

Як зміниться ситуація в депозитному секторі

За словами Замотаєва, останній тиждень 2024 року не стане надто сенсаційним. Зокрема через те, що триватиме період конкуренції банків за нових вкладників.

Відтак попри те, що середні ставки залишаться сталими, однак вкладники можуть розраховувати на банківські "заохочення" у вигляді 0,5 – 1 відсоткових пунктів, збільшених відсотків на картковий залишок тощо,

– наголошує банкір.

Загальна ситуація в сегменті депозитів залишається досить оптимістичною: наприклад, у листопаді порівняно з жовтнем кількість нових вкладників зросла в середньому на 5%.

Зверніть увагу! За словами Замотаєва, у грудні порівняно з листопадом приріст нових вкладників буде на рівні 3 – 5%.