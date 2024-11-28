Мінфін розповів звідки у держави кошти на виплату "тисячі Зеленського"

З 1 грудня має відбутися запуск зимової програми підтримки для українців. Впровадження цієї ініціативи анонсував президент України Володимир Зеленський. Питання походження коштів для цих виплат досі активно обговорюється.

Які кошти використають на виплату "тисячі Зеленського"

Гроші для виплати українцям "тисячі Зеленського" це залишкові кошти, що перебували у фонді соціального страхування на випадок безробіття, повідомив Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Ці залишки планували використати на певні програми Мінекономіки, які в тому числі мають підтримати економічну активність. Деякі з них активно використовувались, деякі не досить активно тому сформувався певний залишок коштів.

Марченко уточнив, що уряд прийняв рішення використати цей залишок коштів для підтримки українців. На думку міністра, цієї суми буде достатньо для виплати допомоги.

Зверніть увагу! За словами Марченко "залишок" цих коштів починав формуватися ще у 2023 році.