Санкції проти Росії можуть бути посилені: як на це реагують країни ЄС

Стало відомо, що 10 країн ЄС виступають за посилення санкцій проти Росії. Обмеження мають стосуватися саме природного газу.

Які санкції хоче ввести ЄС

Зокрема, посилення обмежень може стосуватися російського СПГ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У Bloomberg є документ, де повідомляється про пропозицію заборону імпорту трубопровідного і скрапленого російського газу. Це рішення підтримують 10 країн: Ірландія, Польща, Румунія, Швеція, Данія, Фінляндія, Чехія і 3 країни Балтії.

Зверніть увагу! Вказані обмеження можуть бути введені лише за умови, що рішення підтримають усі 27 держав-членів ЄС. Відповідно, затвердження санкцій уже під питанням через позицію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як кінцеву мету необхідно заборонити імпорт російського газу і СПГ якомога швидше. Альтернативою повній забороні може стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ, як це вже викладено в дорожній карті RePowerEU,

– наголошується в документі.

С початку повномасштабної війни в Україні, поставки з Росії у Європу сягнули 204 мільярдів доларів. Масштаби постачання значні. Загальні поставки викопного палива скоротилися, а от кількість поставок СПГ сильно зросла.

Російський флот танкерів СПГ має бути підданий цільовим санкціям, що забороняють стоянку і морські послуги на території ЄС,

– йдеться в підтверджувальному документі.

Зауважте! Обмежувальні заходи стосуватимуться саме російського тіньового флоту.