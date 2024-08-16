Хто з пенсіонерів отримає надбавку до 500 гривень у серпні

Пенсії українців можуть підвищуватися з різних причин, зокрема через індексацію, перерахунок та додаткові виплати. У серпні пенсії деяких українців можуть збільшитися приблизно на 500 гривень.

Кому збільшать пенсію

У серпні деякі пенсіонери отримають надбавку за віком, якщо вони відповідають певним критеріям.

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Надбавка за віком надається тим, хто:

старше 70 років;

отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату (з урахуванням усіх доплат) менше ніж 10 340,35 гривні.

Важливо! Вікова доплата нараховується пенсіонеру автоматично і додається до пенсії в місяць, коли особа досягає відповідного віку.

Розмір надбавки за віком зараз

Надбавка за віком залежить від віку пенсіонера і з часом зростає. Наразі її розміри такі: