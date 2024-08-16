Кому увеличат пенсию

В августе некоторые пенсионеры получат прибавку по возрасту, если они соответствуют определенным критериям.

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Надбавка по возрасту предоставляется тем, кто:

  • старше 70 лет;
  • получает пенсию по возрасту;
  • имеет общую ежемесячную пенсионную выплату (с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривен.

Важно! Возрастная доплата начисляется пенсионеру автоматически и добавляется к пенсии в месяц, когда лицо достигает соответствующего возраста.

Размер надбавки по возрасту сейчас

Надбавка по возрасту зависит от возраста пенсионера и со временем растет. Сейчас ее размеры следующие:

  • лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен;
  • пенсионеры от 75 до 79 лет включительно имеют надбавку в размере 456 гривен;
  • граждане старше 80 лет получают доплату в размере 570 гривен.