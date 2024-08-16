Кому збільшать пенсію
У серпні деякі пенсіонери отримають надбавку за віком, якщо вони відповідають певним критеріям.
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Надбавка за віком надається тим, хто:
- старше 70 років;
- отримує пенсію за віком;
- має загальну щомісячну пенсійну виплату (з урахуванням усіх доплат) менше ніж 10 340,35 гривні.
Важливо! Вікова доплата нараховується пенсіонеру автоматично і додається до пенсії в місяць, коли особа досягає відповідного віку.
Розмір надбавки за віком зараз
Надбавка за віком залежить від віку пенсіонера і з часом зростає. Наразі її розміри такі:
- особи від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень;
- пенсіонери від 75 до 79 років включно мають надбавку в розмірі 456 гривень;
- громадяни старше 80 років отримують доплату у розмірі 570 гривень.