Нові обмеження переказів з лютого: хто та як відчує зміни

З 1 лютого в Україні посилили фінансовий моніторинг за картковими переказами. Відтак діятимуть обмеження переказів з карти на карту, а також на IBAN, на суму 150 тисяч гривень.

На які зміни очікувати українцям

Як пояснює для 24 Каналу економіст Олег Пендзин, зараз є 2 рівні обмежень, де перший – це нормативний акт НБУ щодо обмеження переказу з карти на карту, а другий – меморандум між найбільшими банками України, які посилили контроль за подібними перерахунками, включивши туди перекази на IBAN.

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Таким чином, обмеження переказів на IBAN звужуватиме можливості здійснювати будь-які фінансові операції зі своїх рахунків.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто якщо є на сьогоднішній момент у банку абсолютне підтвердження походження коштів, то в межах тих сум банк не буде мати жодних претензій. Це обмеження щодо до тих осіб, які не мають підтвердження походження доходів.

Зверніть увагу! Обмеження не стосуються осіб, які можуть легально підтвердити походження коштів, що підлягають переказу.

На кого найбільше вплинуть обмеження

Як додає Пендзин, практика обмежень вже існувала в банках раніше, бо це є частиною фінансового моніторингу. Відтак у разі надходження підозрілих коштів на картковий рахунок, попри відправника та способу переказу, банк все одно вимагав від клієнта підтвердження їхнього походження.

Правда, зараз сума зменшена. Раніше сума була десь на рівні 250 тисяч гривень. Зараз от вони зменшили її – 150 тисяч гривень, потім буде до 100 тисяч. Тому, коли ми з Вами говоримо про посилення тих речей, ще раз повторюю, вони жодним чином не стосуються людей, які мають легальні доходи,

– каже Пендзин.

Водночас Пендзин додає, що 90% користувачів не відчують жодних змін щодо обмежень. А от для окремих категорій громадян вони можуть створити певні незручності.

Це може стосуватися тих, хто займається інтернет-торгівлею. Та тих, хто замість того, щоб проводити розрахунки через рахунок ФОПа, – дають, до прикладу, на базарі номер рахунку своєї особистої картки. Це, по суті, детінізація українського суспільства,

– розповідає експерт.

Цікаво! Як пояснює Пендзин, бажання жити за європейськими стандартами передбачає не лише переваги, а й відповідальність. Тобто багато хто прагне до європейського рівня життя, але при цьому хоче зберегти низький податковий тягар.