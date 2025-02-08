Каких изменений ожидать украинцам

Как объясняет для 24 Канала экономист Олег Пендзин, сейчас есть 2 уровня ограничений, где первый – это нормативный акт НБУ по ограничению перевода с карты на карту, а второй – меморандум между крупнейшими банками Украины, которые усилили контроль за подобными перечислениями, включив туда переводы на IBAN.

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Таким образом, ограничение переводов на IBAN будет сужать возможности осуществлять любые финансовые операции со своих счетов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть если есть на сегодняшний момент в банке абсолютное подтверждение происхождения средств, то в пределах тех сумм банк не будет иметь никаких претензий. Это ограничение в отношении тех лиц, которые не имеют подтверждения происхождения доходов.

Обратите внимание! Ограничения не касаются лиц, которые могут легально подтвердить происхождение средств, подлежащих переводу.

На кого больше всего повлияют ограничения

Как добавляет Пендзин, практика ограничений уже существовала в банках ранее, потому что это является частью финансового мониторинга. Поэтому в случае поступления подозрительных средств на карточный счет, несмотря на отправителя и способа перевода, банк все равно требовал от клиента подтверждения их происхождения.

Правда, сейчас сумма уменьшена. Ранее сумма была где-то на уровне 250 тысяч гривен. Сейчас вот они уменьшили ее – 150 тысяч гривен, потом будет до 100 тысяч. Поэтому, когда мы с Вами говорим об усилении тех вещей, еще раз повторяю, они никоим образом не касаются людей, которые имеют легальные доходы,

– говорит Пендзин.

В то же время Пендзин добавляет, что 90% пользователей не почувствуют никаких изменений относительно ограничений. А вот для отдельных категорий граждан они могут создать определенные неудобства.

Это может касаться тех, кто занимается интернет-торговлей. И тех, кто вместо того, чтобы проводить расчеты через счет ФОПа, – дают, к примеру, на базаре номер счета своей личной карты. Это, по сути, детенизация украинского общества,

– рассказывает эксперт.

Интересно! Как объясняет Пендзин, желание жить по европейским стандартам предполагает не только преимущества, но и ответственность. То есть многие стремятся к европейскому уровню жизни, но при этом хотят сохранить низкое налоговое бремя.