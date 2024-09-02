Хто з українців матиме пенсію не менш як 8 тисяч гривень

В Україні встановлено мінімальний розмір пенсійних виплат. Це значення може бути збільшеним через індивідуальні обставини, наприклад, стан здоров'я пенсіонера.

Хто отримує високі пенсії

Пенсіонери, що постраждали від аварії на ЧАЕС отримують збільшені виплати. Мінімально можлива пенсія для таких осіб визначається відповідно до статусу.

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До прикладу, особи, що отримали інвалідність чи важку хворобу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають отримувати пенсію, яка складає не менш як:

для громадян з I групою інвалідності – 8 187,48 гривні;

II групою – 6 549,98 гривні;

III групою – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Громадяни зі статусом ліквідатора мають ще більше: