Які пенсіонери отримають додаткові 500 гривень до пенсії

1 грудня минулого року в Україні збільшився прожитковий мінімум, тому зросли також пенсії та надбавки. Зокрема, пенсійна доплата для учасників бойових дій становить 523,25 гривні.

Яку пенсію отримують учасники бойових дій

Загальний розмір пенсії не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму. Тобто станом на зараз така пенсія не може бути меншою за 4 395,3 гривні.

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Хто є учасником бойових дій

Згідно із законом, учасниками бойових дій є ті, хто брав участь у виконанні бойових завдань задля захисту Батьківщини (у складі військових підрозділів, з’єднань усіх видів і родів військ Збройних сил діючої армії (флоту), а також у партизанських загонах, підпіллі та інших формуваннях (як у воєнний, так і в мирний час).

Мова йде про:

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби тощо, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час збройної агресії Росії на Донбасі;

добровольців, які брали участь у бойових діях на Донбасі;

військовослужбовців, які проходили службу в період подій 1917–1921 років та Другої світової війни, а також партизанів та підпільників того часу;

учасників бойових дій на території інших країн (йдеться про військовослужбовців, яких за часів СРСР відправляли в інші держави, де в цей час точилися бойові дії);

військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, поліцейських, які брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки;

військових, яких направляли до Афганістану, коли там відбувалися бойові дії;

осіб, які брали участь у збройній боротьбі за незалежність України у XX столітті (в складі Української повстанської армії, Організації народної оборони Карпатська Січ, Української військової організації, підрозділів Організації українських націоналістів) та були визнані борцями за незалежність.

Згідно із законодавством, учасники бойових дій можуть претендувати на дострокову пенсію по досягненню такого віку:

чоловіки після досягнення 55 років (за наявності страхового стажу не менше 25 років);

жінки – після досягнення віку 50 років (і за умови наявності страхового стажу не менше 20 років).

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