Какую пенсию получают участники боевых действий

Общий размер пенсии не может быть менее 210 процентов прожиточного минимума. То есть по состоянию на данный момент такая пенсия не может быть меньше 4395,3 гривны.

Интересно Пенсии для украинцев вырастут, но пока неизвестно на сколько

Кто является участником боевых действий

Согласно законом участниками боевых действий являются те, кто принимал участие в выполнении боевых задач для защиты защиты Родины (в составе военных подразделений, соединений всех видов и родов войск Вооруженных сил действующей армии (флота), а также в партизанских отрядах, подполье и других формированиях (как в военное, так и в мирное время).

Речь идет о:

• военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и т.п., защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время вооруженной агрессии России на Донбассе;

• добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе;

• военнослужащих, проходивших службу в период событий 1917–1921 годов и Второй мировой войны, а также партизан и подпольщиков того времени;

• участников боевых действий на территории других стран (речь идет о военнослужащих, которых во времена СССР отправляли в другие государства, где в это время шли боевые действия);

• военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, полицейских, участвовавших в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

• военных, направлявшихся в Афганистан, когда там происходили боевые действия;

• лиц, участвовавших в вооруженной борьбе за независимость Украины в XX веке (в составе Украинской повстанческой армии, Организации народной обороны Карпатская Сечь, Украинской военной организации, подразделений Организации украинских националистов) и были признаны борцами за независимость.

Согласно с законодательством, участники боевых действий могут претендовать на досрочную пенсию по достижению такого возраста:

• мужчины по достижении 55 лет (при наличии страхового стажа не менее 25 лет);

• женщины – после достижения возраста 50 лет (и при наличии страхового стажа не менее 20 лет).

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