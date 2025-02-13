Які пенсії отримують особи з інвалідністю III групи у 2025 році
- Розмір пенсії по інвалідності III групи для осіб з інвалідністю з народження у 2025 році становитиме 1 416,6 гривні, що дорівнює 60% від прожиткового мінімуму.
- Соціальні виплати перераховуються автоматично без необхідності подавати заяву, після підвищення прожиткового мінімуму.
Розмір виплат для осіб з інвалідністю визначається на основі встановленого прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. А пенсії осіб з інвалідністю III групи залежать від виду інвалідності.
Пенсії по інвалідності
Розмір мінімальних виплат для осіб з III групою інвалідності залежить від кількох факторів. На суму впливає те, чи працює особа і коли була встановлена інвалідність, передає 24 Канал з посиланням на Enable Me.
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У 2025 році прожитковий мінімум в Україні становить:
- для працездатних громадян – 3 028 гривень;
- для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривню;
- для дітей до 6 років – 2 563 гривні;
- для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень.
Розмір пенсії по інвалідності III групи для осіб з інвалідністю з народження становитиме 1 416,6 гривні (60% від прожиткового мінімуму).
Зауважте! Для самотніх осіб з інвалідністю II або III групи, які потребують постійного стороннього догляду за висновком ЛКК, виплата складатиме 75% від прожиткового мінімуму, що становить 1 770,75 гривні.
Пенсія дітям з інвалідністю
Також пенсію по інвалідності отримують діти з інвалідністю, сума якої залежить від групи та віку дитини:
- дитина до 6 років, інвалідність підгрупи А – 5 163 гривні;
- інша дитина до 6 років – 1 281,5 гривні;
- дитина 6-18 років, інвалідність підгрупи А – 6 392 гривні;
- інша дитина 6-18 років – 1 598 гривень.
Соціальні виплати надаються автоматично без необхідності подавати заяву до органів соціальної допомоги, перерахунок здійснюється після підвищення прожиткового мінімуму.