Є 5 тисяч, а є навіть 40 тисяч: яку пенсію отримують міністри та їхні заступники

17:38

Відомо, що міністри та їхні заступники можуть піти на пенсію достроково. Відтак виплати їм можна отримати навіть у 30 – 40 років, адже деякі із заступників міністрів є ветеранами. Що цікаво, розмір пенсії у деяких може становити навіть понад 40 тисяч гривень.