Є 5 тисяч, а є навіть 40 тисяч: яку пенсію отримують міністри та їхні заступники
30 жовтня 2024, 17:38Читать новость на русском
Джерело:OBOZ.UA.
Відомо, що міністри та їхні заступники можуть піти на пенсію достроково. Відтак виплати їм можна отримати навіть у 30 – 40 років, адже деякі із заступників міністрів є ветеранами. Що цікаво, розмір пенсії у деяких може становити навіть понад 40 тисяч гривень.
Які пенсії отримують міністри
- Відповідно до декларації, міністр фінансів Сергій Марченко, якому 43 роки, задекларував пенсію за 2023 рік у розмірі 64 520 гривень. Відтак щомісяця він отримує 5 376 гривень. Пенсію Марченко задекларував вперше ще у 2015 році, коли йому було 34 роки.
- Перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Можний, якому 48 років, також отримує пенсію. За минулий рік була задекларована сума у розмірі 251 160 гривень, що у розрахунку 20 930 гривень щомісяця.
- Ігор Бескаравайний, заступник міністра економіки України, отримує щомісячну пенсію в розмірі 11 229 гривень. Йому 34 роки, і він є ветераном, який служив у 93-й окремій механізованій бригаді ("Холодний Яр"). Брав участь у бойових діях у 2015 році на сході країни, де отримав поранення.
- 63-річна заступниця міністра фінансів Світлана Воробей одна із небагатьох, хто отримує пенсію відповідно до свого віку. Торік вона отримала від Пенсійного фонду України 251 160 гривень, тобто 20 930 гривень на місяць.
- У глави МВС Ігоря Клименка, якому на сьогодні 52 роки, пенсія складає 18 749 гривень щомісяця. А загальна сума, яка була задекларована за 2023 рік, становить 224 998 гривень.
- Перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун має в місяць пенсію у розмірі 36 650 гривень. У 2023 році він задекларував загальну суму в розмірі 439 809 гривень. Порхуну 37 років, він майор ЗСУ у відставці та ветеран.
- 53-річний заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк отримує пенсію у розмірі аж 45 313 гривень, що чи не найбільше серед усіх міністрів та їхніх заступників. Від ПФУ у 2023 році Гаврилюк отримав в загальному 543 766 гривень.
Цікаво! Іван Гаврилюк судився із Пенсійним фондом задля того, щоб обмеження на максимальний розмір виплати був знятий. Суд заступник міністра оборони виграв.