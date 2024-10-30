Какие пенсии получают министры
- Согласно декларации, министр финансов Сергей Марченко, которому 43 года, задекларировал пенсию за 2023 год в размере 64 520 гривен. Поэтому ежемесячно он получает 5 376 гривен. Пенсию Марченко задекларировал впервые еще в 2015 году, когда ему было 34 года.
- Первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Можный, которому 48 лет, также получает пенсию. За прошлый год была задекларирована сумма в размере 251 160 гривен, что в расчете 20 930 гривен ежемесячно.
- Игорь Бескаравайный, заместитель министра экономики Украины, получает ежемесячную пенсию в размере 11 229 гривен. Ему 34 года, и он является ветераном, который служил в 93-й отдельной механизированной бригаде ("Холодный Яр"). Участвовал в боевых действиях в 2015 году на востоке страны, где получил ранения.
- 63-летняя заместитель министра финансов Светлана Воробей одна из немногих, кто получает пенсию в соответствии со своим возрастом. В прошлом году она получила от Пенсионного фонда Украины 251 160 гривен, то есть 20 930 гривен в месяц.
- У главы МВД Игоря Клименко, которому на сегодня 52 года, пенсия составляет 18 749 гривен ежемесячно. А общая сумма, которая была задекларирована за 2023 год, составляет 224 998 гривен.
- Первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун имеет в месяц пенсию в размере 36 650 гривен. В 2023 году он задекларировал общую сумму в размере 439 809 гривен. Порхуну 37 лет, он майор ВСУ в отставке и ветеран.
- 53-летний заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк получает пенсию в размере аж 45 313 гривен, что больше всего среди всех министров и их заместителей. От ПФУ в 2023 году Гаврилюк получил в общем 543 766 гривен.
Интересно! Иван Гаврилюк судился с Пенсионным фондом для того, чтобы ограничения на максимальный размер выплаты был снят. Суд заместитель министра обороны выиграл.