Що таке чорне посвідчення та які пільги воно дає

Родичі загиблих військових можуть отримати державні пільги та знижки за наявності відповідних документів. Одним із таких документів є чорне посвідчення, яке підтверджує статус сім’ї загиблого військовослужбовця.

Які пільги дає чорне посвідчення

Чорне посвідчення видається на підставі офіційного документа, що підтверджує факт загибелі (смерті) або зникнення безвісти військовослужбовця, передає 24 Канал з посиланням на посиланням на "Юридичну сотню".

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Цей документ оформлюється та надається Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Основні пільги, передбачені чорним посвідченням:

Санаторно-курортне лікування.

Позачергове отримання житла за потреби у покращенні житлових умов.

50% знижка на оплату житла та комунальних послуг (вода, газ, електроенергія, опалення тощо).

Право на безоплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі), а також 50% знижка на міжміські перевезення.

Отримання земельної ділянки для будівництва житла.

Позачергове зарахування дітей до дитячих садків за місцем проживання.

Зауважте! Ці пільги надаються сім’ям військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, у тому числі в небойових умовах.