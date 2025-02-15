Какие льготы дает черное удостоверение

Черное удостоверение выдается на основании официального документа, подтверждающего факт гибели (смерти) или пропажи без вести военнослужащего, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на ссылкой на "Юридическую сотню".

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Этот документ оформляется и предоставляется Территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Основные льготы, предусмотренные черным удостоверением:

Санаторно-курортное лечение.

Внеочередное получение жилья при необходимости в улучшении жилищных условий.

50% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление и т.д.).

Право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси), а также 50% скидка на междугородние перевозки.

Получение земельного участка для строительства жилья.

Внеочередное зачисление детей в детские сады по месту жительства.

Обратите внимание! Эти льготы предоставляются семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, в том числе в небоевых условиях.