Які пільги доступні для мобілізованих військовослужбовців

Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надає узагальнені визначення та пільги для ветеранів війни. Це зокрема стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни.

Які пільги мають ветерани

Ветеранами війни вважаються особи, які брали участь у захисті Батьківщини або бойових діях на території інших держав. Статус учасника бойових дій УБД надається урядом, який визначає перелік підрозділів, де служила особа.

Читайте також Які пільги можуть отримати діти військовослужбовців і як їх оформити

Права військовослужбовців на пільги визначає Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з законом, ветерани війни мають право на низку медичних пільг, зокрема:

безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;

першочергове безкоштовне протезування зубів (за винятком протезів з дорогоцінних металів);

користування поліклініками та госпіталями, до яких особа була прикріплена за попереднім місцем роботи, при виході на пенсію чи зміні місця роботи;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація.

Пільги на житло

Закон також включає чинних військовослужбовців ЗСУ, осіб, які отримали інвалідність унаслідок служби.

Пільги на житло для учасників бойових дій включають знижки на комунальні послуги, отримання та будівництво житла:

75% знижка за користування житлом (21 кв. м на кожного члена родини та додатково 10,5 кв. м на сім’ю).

75% знижка на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія) та скрапленого балонного газу для побутових потреб.

75% знижка на паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Позачергове користування всіма послугами зв’язку та встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів. Абонентна плата за користування телефоном становить 50% від тарифу.

Транспортні пільги

Безкоштовний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті раз на два роки, або зі знижкою 50% раз на рік.

Безкоштовний проїзд у разі відрядження, відпустки в межах України, переведення на нове місце служби та для членів сімей у разі переведення або звільнення.

Трудові та освітні пільги