Пільги на освіту

Діти, чиї батьки брали або на цей час беруть участь у бойових діях, можуть отримати повну або часткову компенсацію за навчання від державних та місцевих бюджетів, а також соціальні стипендії. Ці пільги визначені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Вони також мають право на безкоштовне проживання в гуртожитку. Ці пільги діятимуть до досягнення 23 років або завершення навчання, але припиняться у випадку відрахування студента.

Важливо! Діти військових, які ще навчаються у школі, і чиї батьки загинули, зникли безвісти або потрапили у полон, також мають право на безкоштовні підручники та харчування у навчальних закладах.

Пільги на медицину

Діти військових можуть отримати санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях один раз на рік. Це поширюється на дружин, чоловіків, батьків, неповнолітніх дітей, а також на дітей з інвалідністю з дитинства, незалежно від їх віку.

Пільги на житло дітям військових

Наразі немає спеціальних пільг на житло для дітей військових. Однак, учасники бойових дій можуть користуватися пільгами щодо оплати комунальних послуг, придбання опалювальних засобів та інших житлових питань.

Зауважте! Учасники бойових дій, які отримали поранення чи каліцтво під час виконання бойового завдання, повинні бути забезпечені житлом протягом двох років після включення до відповідного реєстру.

Пільги на соціальне забезпечення