Льготы на образование

Дети, чьи родители принимали или в настоящее время участвуют в боевых действиях, могут получить полную или частичную компенсацию за обучение от государственных и местных бюджетов, а также социальные стипендии.

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Они также имеют право на бесплатное проживание в общежитии. Эти льготы будут действовать до достижения 23 лет или завершения обучения, но прекратятся в случае отчисления студента.

Важно! Дети военных, которые еще учатся в школе, и чьи родители погибли, пропали без вести или попали в плен, также имеют право на бесплатные учебники и питание в учебных заведениях.

Льготы на медицину

Дети военных могут получить санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях один раз в год. Это распространяется на жен, мужей, родителей, несовершеннолетних детей, а также на детей с инвалидностью с детства, независимо от их возраста.

Льготы на жилье детям военных

Сейчас нет специальных льгот на жилье для детей военных. Однако, участники боевых действий могут пользоваться льготами по оплате коммунальных услуг, приобретение отопительных средств и других жилищных вопросов.

Заметьте! Участники боевых действий, которые получили ранения или увечье во время выполнения боевого задания, должны быть обеспечены жильем в течение двух лет после включения в соответствующий реестр.

Льготы на социальное обеспечение