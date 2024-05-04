Пільги за віком: за що пенсіонери можуть не платити

Пенсіонери мають право на низку пільг, зокрема щодо сплати земельного податку. Для цього потрібно, щоб домогосподарство відповідало кільком критеріям.

Податкові пільги для пенсіонерів

Пенсіонери, які отримують вікову пенсію, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо їхні домогосподарства відповідають встановленим критеріям.

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Зараз діють такі норми для звільнення від земельного податку:

Ділянки до 0,01 гектара призначені для будівництва гаражів;

Ділянки до 0,10 гектара можуть використовуватися для дачного будівництва;

Ділянки до 0,12 гектара призначені для садівництва;

Ділянки до 0,25 гектара можуть використовуватися для будівництва житлових будинків і господарських споруд у селах;

Ділянки до 0,10 гектара призначені для житлового будівництва у містах;

Ділянки до 0,15 гектара призначені для житлового будівництва у селищах міського типу;

До 2 гектарів можуть використовуватися для особистого селянського господарства.

Які ще пільги доступні на пенсії

Пенсіонери також можуть користуватися безоплатним проїздом у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Також пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у приміських поїздах.

Крім того, пенсіонери за віком мають право на низку додаткових пільг: