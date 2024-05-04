Налоговые льготы для пенсионеров

Пенсионеры, которые получают возрастную пенсию, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если их домохозяйства соответствуют установленным критериям.

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Сейчас действуют следующие нормы для освобождения от земельного налога:

Участки до 0,01 гектара предназначены для строительства гаражей;

Участки до 0,10 гектара могут использоваться для дачного строительства;

Участки до 0,12 гектара предназначены для садоводства;

Участки до 0,25 гектара могут использоваться для строительства жилых домов и хозяйственных сооружений в селах;

Участки до 0,10 гектара предназначены для жилищного строительства в городах;

Участки до 0,15 гектара предназначены для жилищного строительства в поселках городского типа;

До 2 гектаров могут использоваться для личного крестьянского хозяйства.

Какие еще льготы доступны на пенсии

Пенсионеры также могут пользоваться бесплатным проездом во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Также пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах.

Кроме того, пенсионеры по возрасту имеют право на ряд дополнительных льгот: