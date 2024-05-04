Податкові пільги для пенсіонерів
Пенсіонери, які отримують вікову пенсію, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо їхні домогосподарства відповідають встановленим критеріям.
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Зараз діють такі норми для звільнення від земельного податку:
- Ділянки до 0,01 гектара призначені для будівництва гаражів;
- Ділянки до 0,10 гектара можуть використовуватися для дачного будівництва;
- Ділянки до 0,12 гектара призначені для садівництва;
- Ділянки до 0,25 гектара можуть використовуватися для будівництва житлових будинків і господарських споруд у селах;
- Ділянки до 0,10 гектара призначені для житлового будівництва у містах;
- Ділянки до 0,15 гектара призначені для житлового будівництва у селищах міського типу;
- До 2 гектарів можуть використовуватися для особистого селянського господарства.
Які ще пільги доступні на пенсії
Пенсіонери також можуть користуватися безоплатним проїздом у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Також пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у приміських поїздах.
Крім того, пенсіонери за віком мають право на низку додаткових пільг:
Субсидії: Пенсіонери можуть звернутися до соціальної служби для отримання субсидій на комунальні послуги, подавши заяву та декларацію про доходи.
Звільнення від оплати ЖКП: Деякі пенсіонери з сільських місцевостей, такі як вчителі, медичні та культурні працівники, можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги, паливо та газ.
Безоплатний проїзд: Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту (за винятком таксі) та у приміських поїздах за наявності пенсійного посвідчення.
Юридична допомога: Пенсіонерам доступна безкоштовна або зі значною знижкою юридична допомога, включаючи представництво інтересів у судах та державних установах, а також допомогу в складанні правових документів.