Податкові пільги для пенсіонерів

Пенсіонери, які отримують вікову пенсію, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо їхні домогосподарства відповідають встановленим критеріям.

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Зараз діють такі норми для звільнення від земельного податку:

Ділянки до 0,01 гектара призначені для будівництва гаражів;

Ділянки до 0,10 гектара можуть використовуватися для дачного будівництва;

Ділянки до 0,12 гектара призначені для садівництва;

Ділянки до 0,25 гектара можуть використовуватися для будівництва житлових будинків і господарських споруд у селах;

Ділянки до 0,10 гектара призначені для житлового будівництва у містах;

Ділянки до 0,15 гектара призначені для житлового будівництва у селищах міського типу;

До 2 гектарів можуть використовуватися для особистого селянського господарства.

Які ще пільги доступні на пенсії

Пенсіонери також можуть користуватися безоплатним проїздом у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Також пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у приміських поїздах.

Крім того, пенсіонери за віком мають право на низку додаткових пільг: