Податкові пільги для пенсіонерів

Пенсіонери, які отримують вікову пенсію, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо їхні домогосподарства відповідають встановленим критеріям.

Читайте також Не раніше червня: коли пенсіонери, що працюють, отримають доплати за стаж

Зараз діють такі норми для звільнення від земельного податку:

  • Ділянки до 0,01 гектара призначені для будівництва гаражів;
  • Ділянки до 0,10 гектара можуть використовуватися для дачного будівництва;
  • Ділянки до 0,12 гектара призначені для садівництва;
  • Ділянки до 0,25 гектара можуть використовуватися для будівництва житлових будинків і господарських споруд у селах;
  • Ділянки до 0,10 гектара призначені для житлового будівництва у містах;
  • Ділянки до 0,15 гектара призначені для житлового будівництва у селищах міського типу;
  • До 2 гектарів можуть використовуватися для особистого селянського господарства.

Які ще пільги доступні на пенсії

Пенсіонери також можуть користуватися безоплатним проїздом у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Також пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у приміських поїздах.

Крім того, пенсіонери за віком мають право на низку додаткових пільг:

  • Субсидії: Пенсіонери можуть звернутися до соціальної служби для отримання субсидій на комунальні послуги, подавши заяву та декларацію про доходи.

  • Звільнення від оплати ЖКП: Деякі пенсіонери з сільських місцевостей, такі як вчителі, медичні та культурні працівники, можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги, паливо та газ.

  • Безоплатний проїзд: Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту (за винятком таксі) та у приміських поїздах за наявності пенсійного посвідчення.

  • Юридична допомога: Пенсіонерам доступна безкоштовна або зі значною знижкою юридична допомога, включаючи представництво інтересів у судах та державних установах, а також допомогу в складанні правових документів.