Які пільги можуть отримати громадяни, які мають статус дітей війни

Діти війни мають право на певні пільги, відповідно до статті 5 Закону України "Про соціальний захист дітей війни". Зокрема, вони можуть використовувати чергову відпустку у зручний для себе час.

Які пільги надаються таким громадянам

Діти війни мають право на отримання я додаткової відпустки без збереження заробітної плати, яка може тривати до 2 тижнів. Ця опція доступна раз в рік.

Читайте також Україна сподівається отримати заморожені російські активи від G7 без умов та обмежень

Також цим громадянам доступні такі пільги:

право на залишення на роботі під час скорочення штату;

грошова допомога через тимчасову непрацездатність у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

першочергове відведення ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва чи городництва.

Право на 25% знижку при платі за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,

– йдеться у Законі.

Зверніть увагу! Зараз така пільга надається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 4 240 гривень