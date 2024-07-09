Чи мають пільги на оплату комуналки люди з II групою інвалідності

Люди, які мають інвалідність, можуть отримати різноманітні пільги. Наприклад, такі громадяни мають право на зменшення ціни проїзду та здешевлене медичне обслуговування.

Від чого залежать пільги

Пільги залежать від ступеня каліцтва особи. Тобто, призначеної йому групи.

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Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія, зважаючи на стан здоров'я особи. У деяких випадках призначена група може змінюватись. В такому разі, коригуються і виплати особи.

Чи мають люди з II групою пільги на комуналку

Якщо особа не пройде повторну експертизу вчасно, їй не надходитимуть виплати по інвалідності до з'ясування обставин.

Люди з II групою інвалідності не мають пільг на оплату ЖКП. Однак, вони можуть зменшити свою комуналку, завдяки отриманню субсидії.

Щоб оформити таку допомогу, громадянин має звернутись у місцевий центр соціального захисту. До заяви необхідно додати такі документи:

посвідчення особи;

декларацію про доходи та витрати членів домогосподарства.

Якщо заяву подає орендар, то до цього переліку необхідно додати договір оренди. Зважаючи на термін дії цього документу, може коригуватися і часовий проміжок надання субсидії.

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Дистанційно заява подається через спеціальні сервіси, зокрема Дію та електронний портал ПФУ.