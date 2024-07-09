Яку заяву зробив Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що енергооб'єкти України перебувають під загрозою. Адже, росіяни продовжують здійснювати атаки на українську інфраструктуру.

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Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими.

Маємо розуміти, що майбутній опалювальний сезон буде важким для України. Відключення триватимуть, а Росія не полишатиме спроб занурити Україну в темряву. Туск запропонував шлях, завдяки якому, українці зможуть отримати електроенергію.

На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України,

– запевнив Туск.

Безумовно, ця дія не розв'яже усі проблеми у енергосистемі України. Однак, значно допоможе стабілізувати ситуацію. Окремо Туск додав, що інші партнери України також мають долучитись до цієї ініціативи.