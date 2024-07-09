Какое заявление сделал Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что энергообъекты Украины находятся под угрозой. Ведь, россияне продолжают осуществлять атаки на украинскую инфраструктуру.

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Дональд Туск Премьер-министр Польши Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем непосредственно помочь электроснабжению Украины перед наступлением зимы.

Нужно понимать, что предстоящий отопительный сезон будет тяжелым для Украины. Отключения будут продолжаться, а Россия не оставит попыток погрузить Украину в темноту. Туск предложил путь, благодаря которому, украинцы смогут получить электроэнергию.

В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять в Украину,

– заверил Туск.

Безусловно, это действие не решит все проблемы в энергосистеме Украины. Однако значительно поможет стабилизировать ситуацию. Отдельно Туск добавил, что другие партнеры Украины также должны присоединиться к этой инициативе.