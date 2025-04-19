Скільки отримують на руки при мінімальній зарплаті у 2025 році

У 2024 році мінімальна зарплата зростала двічі. З 1 січня вона складала 7 100 гривень, а уже з квітня – 8 000 гривень.

Яка "чиста" зарплата якщо призначили мінімалку

У 2025 році мінімальна заробітна плата не зміниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.

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Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що мінімальна заробітна плата може зрости у 2025 році за певних умов.

Відповідно, мінімалка і надалі складатиме:

у місячному розмірі – 8 тисяч гривень;

а от в годину мінімалка – 48 гривень

Розберемось, які податки треба сплатити з зарплати:

військовий збір зараз складає – 5% від суми зарплати;

ПДФО – 18%.

Тобто загалом з зарплати необхідно сплатити – 23% податків. Відповідно, з мінімалки вираховують:

військовий збір – 400 гривень;

ПДФО – 1 440 гривень.

Разом виходить – 1 840 гривень. "Чиста" виплата, при цьому, складає – 6 160 гривень.